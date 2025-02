Bridget Jones | Un amore di ragazzo recensione del film con Renée Zellweger

Leggi su Cinefilos.it

: Undidelconè tornata. Ma questa volta, l’eroina goffa e irresistibile che ha fatto innamorare generazioni di spettatori è cambiata, e con lei anche la sua storia.: Undi, quarto capitolo della saga con, segna una svolta più matura e riflessiva rispetto aiprecedenti, affrontando temi di perdita, crescita e nuove opportunità con un tono più intimo e profondo. Il miglior sequel del franchise senza ombra di dubbio.Diretto da Michael Morris (To Leslie, Better Call Saul), ilriprende la vita didopo una tragedia inaspettata: la morte del suo grande, Mark Darcy (Colin Firth), avvenuta quattro anni prima durante una missione umanitaria in Sudan. Ora,è una madre single, alle prese con la crescita di Billy (9 anni) e Mabel (4 anni), mentre cerca di ritrovare un equilibrio tra famiglia, lavoro e – su pressione della sua inseparabile “Famiglia Urbana” – una vita sentimentale che sembra sempre più difficile da ricostruire.