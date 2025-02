Salernotoday.it - Bracigliano si prepara alla realizzazione della struttura “Dopo di noi” per persone con disabilita? grave

Da qualche settimana il sindaco e l’amministrazione in partenariato con il Piano Sociale di Zona sono pronti ad affrontare una nuova sfida importante per il territorio, rispondendo ad un esigenza tangibile per le tante famiglie che vivono il disagiodisabilità nelle proprie case. Avviando.