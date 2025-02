Ilnapolista.it - Bove: «Dopo quello che è successo sto affrontando un percorso perché cambia la visibilità»

Leggi su Ilnapolista.it

Edoardo, centrocampista in prestito alla Fiorentina dalla Roma, ha parlato agli studenti del liceo Machiavelli di Firenze insieme al nuotatore fiorentino Lorenzo Zazzeri:«La cosa più importante che ha fatto la mia famiglia è stato permettermi di studiare, anchec’era una statistica che su 100 giovani calciatori solo 3 entravano nel professionismo, dalla C alla A, quindi sono numeri che fanno capire che uno deve crearsi un’altra strada, essere preparato ad un piano Bse tutto non va come deve andare ti trovi senza alternativa».Leggi anche:e il rientro in campo, Abodi lavora a una legge in cui i calciatori si assumono le loro responsabilità (Messaggero): «Noi atleti dobbiamo dare l’esempio positivo»Quando ha capito che il calcio era il futuro?«Io facevo calcio e tennis, da bambino anche a nuoto, ma ad un certo momento ho dovuto scegliere ed ho scelto il calciosono più portato per un gioco di squadra.