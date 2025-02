Repubblica.it - Botte e minacce di morte a una 17enne per un fidanzato conteso: due ragazze condannate a Lecce

Due diciannovenni per mesi (nel 2022) hanno reso impossibile la vita alla vittima finita in due occasioni al pronto soccorso. La condanne: un anno e quattro mesi alla prima e un anno e sei mesi (pensa sospesa e non menzione) per la seconda che ha scelto di patteggiare