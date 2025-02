Quotidiano.net - Borse europee incerte: dazi Usa e tensioni sui semiconduttori pesano sui tecnologici

Leggi su Quotidiano.net

Si muovono in ordine sparso leal pari dei futures Usa sulle persistenti preoccupazioni suiUsa. Ieri a Wall Street e oggi sui mercati asiatici hanno sofferto iper i timori di minori investimenti sull'intelligenza artificiale e di una stretta di Donald Trump sui. Guardando avanti, domani sono attesi di risultati di Nvidia ma nel frattempo l'italo francese Stm (-2,3%) soffre anche per le ipotesi di stampa di un pressing del governo italiano per cambiare l'attuale ceo Jean-Marc Chery. Buono invece l'andamento dei titoli dell'industria degli armamenti, anche sulla spinta del fatto che in Germania (Francoforte -0,11%) il cancellerie in pectore Friedrich Merz avrebbe aperto le discussioni con i socialdemocratici per approvare un fondo speciale per la difesa da 200 miliardi.