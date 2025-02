Quotidiano.net - Borse europee chiudono miste: incertezza economica e Wall Street pesano

Lein ordine sparso, appesantite dall'andamento negativo di. Sui mercati pesa il clima di, anche alla luce dei dati sulla fiducia dei consumatori Usa che cala sotto le attese degli analisti. Sotto i riflettori le mosse per la pace in Ucraina e i dazi americani. Nel Vecchio continente si guarda ai colloqui per la formazione del nuovo governo in Germania. Seduta in calo per Parigi (-0,49%), sale Londra (+0,11%), poco mossa Francoforte (-0,07%).