Boom Milan Juve spiazzata | la vendetta è servita

In casa dele della, dopo l’ultimo turno di campionato, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti.Il, di fatto, è tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione, almeno fino a questo momento. Al netto della Supercoppa italiana vinta, infatti, i rossoneri sono stati davvero discontinui in questi mesi.: la(LaPresse) tvplay.itBasti pensare che, dopo l’eliminazione subita in Champions League dal Feyenoord, ilha perso anche in campionato. Sabato sera, infatti, la squadra di Sergio Conceicao è caduta anche con il Torino di Paolo Vanoli.I granata, di fatto, sono stati bravi a sfruttare tutte le incertezze mentali che stanno attanagliando ilin queste ultime settimane. I rossoneri sono ora attesi dal recupero di giovedì contro il Bologna di Vincenzo Italiano, ma prima bisogna segnalare una ‘’ fatta nei confronti dellantus.