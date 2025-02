Ilgiorno.it - Boom di eventi collegati alle Olimpiadi 2026

Oltre alla “Run for Life”, altre importanti rassegne sportive monzesi sono e saranno inserite nel programma didelleMilano-Cortina. Risultano già aderenti i prestigiosi Atp Chnger 100 di tennis (al centro Villa Reale Tennis dal 6 al 13 aprile), il Monza Sport Festival (il 24 e 25 maggio in Autodromo), la Coppa Giove (torneo internazionale di basket under 15, che sarà dal 13 al 15 giugno), e altre se ne aggiungeranno nel corso dell’anno (papabili le corse podistiche Monza-Resegone e Monza-Montevecchia). Insomma il capoluogo brianzolo sarà tra le località più coinvolte nella rassegna diallainvernali. Non però nelle competizioni sportive della kermesse a cinque cerchi: Monza non dispone infatti di strutture adatte agli sport invernali. Ma è un territorio ricco di associazioni sportive, di intermezzo sul tracciato che da Milano porta alla Valtellina, dove andranno in scena più della metà degliprevisti.