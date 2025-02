Internews24.com - Boninsegna è già proiettato a Napoli Inter: «Se dovesse vincere Inzaghi darebbe una mazzata difficile da smaltire. Il mio pronostico? Rispondo così»

di RedazioneL’ex attaccante dell’, Roberto, ha voluto dire la sua in vista dello scontro diretto tra i nerazzurri e ilvistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante nerazzurro Robertoha fatto alcune considerazioni su come arrivano sia l’che ilallo scontro diretto di sabato prossimo.L’– «Se l’sbancare il Maradonaalunadifficilissima da: un colpo da scudetto. Certo, superare gli azzurri nella loro tana va sempre considerata una impresa, ma sono sicuro chestia preparando la sua squadra con in testa proprio questa idea: un successo nerazzurro avrebbe conseguenze probabilmente decisive sulla vittoria finale. Tecnicamente è una partita senza, da tripla. A livello psicologico però il peso di questo scontro diretto grava tutto sui giocatori di Conte perché quelli nerazzurri andranno in campo senza l’imperativo di doversi prendere a tutti i costi i tre punti: all’può andare benone anche il pareggio, che le permetterebbe di tenere i rivali a distanza»IL– «Gli azzurri si rendono conto, invece, che soltanto il successo avrebbe l’effetto di rilanciare le loro ambizioni, e non tanto sul piano aritmetico ma soprattutto su quello mentale.