Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Milan: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il recupero della nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per entrambe è una sorta di spareggio per giocarsi le ultime residue chance di agguantare un posto in Champions League, per cui chi perde è quasi spacciato.vssi giocherà giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù sono reduci dalla sconfitta nel derby emiliano contro il Parma che ha impedito loro di accorciare il distacco sulla zona Champions League. C’è comunque possibilità di rimediare visto che la squadra di Italiano è comunque a sole tre lunghezze dal grande obiettivo, a condizione però di riprendere il cammino che l’aveva vista imbattuta per sette giornate.Settimana da incubo per i rossoneri, reduci dall’eliminazione dai playoff di Champions League e dalla sconfitta in campionato rimediata contro il Torino.