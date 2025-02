Ilrestodelcarlino.it - Bologna, genitori furibondi per il piatto della mensa. “Poco invitante, non piace ai bimbi”

, 25 febbraio 2025 - Pappa travagliata all’elementare Bottego di viaBeverara dove il vassoio è stato preparato dal centro pasti Erbosa di Ribò, la società 100% Camst che prepara il pasto nelle materne, nelle elementari e anche nelle medie. Con un appalto quinquennale, in scadenza il 31 agosto, da oltre 77milioni di euro Le pennette con sugo alla pizzaiola, ile hanno spazzolate in un nanosecondo. Ma il secondo, proprio no. Giù non è andato, magari sarà stato buonissimo, ma nelera. Così è rimasto nei tegamoni o peggio nel cestino. Il secondo incriminato prevedeva hummus di ceci (tutto bio) e pinzimonio con finocchi e carote. Anzi carotona tagliata a metà.Gran finale: kiwi che, non potendo esserci coltelli inper motivi di sicurezza, finirà negli zaini per arrivare a casa.