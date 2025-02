Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cos’è Cresco: gli spazi extrascolastici fanno rete

, 25 febbraio 2025 – Guarda a chi ha dai 6 ai 18 anni, ‘’: ladeglicomunali che si rinnovano e si mettono in, con l’obiettivo di essere inclusivi, polifunzionali e accessibili per tutti e tutte. Glieducativi, a libero accesso, sono 30 distribuiti nei sei quartieri (6 a Borgo Panigale-Reno, 5 al Navile, 4 a Porto-Saragozza, 3 a Santo Stefano, 4 al Savena, 8 a San Donato-San Vitale). La nuovasarà presentata domani dalle 16 in occasione di un Open Day ao Opportunità (via Demetrio Martinelli 18) alla presenza del sindaco Matteo Lepore e di Veronica Ceruti, direttrice dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune. Gliparte di ’Radicalmente Adolescenti’, la strategia dell’amministrazione a misura di adolescente che prevede dieci nuove azioni e servizi a loro rivolti per rispondere alle sfide educative.