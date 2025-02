Quifinanza.it - Bollo auto 2025, il 28 febbraio la seconda scadenza dell’anno: per chi

Leggi su Quifinanza.it

Ancora pochi giorni alladel. La data da cerchiare è il 28per coloro a cui è scaduto a gennaio. Il criterio del pagamento del tributo, infatti, è del termine fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello della, ad eccezione dell’immatricolazione, quando il versamento deve essere effettuato entro la fine dello stesso mese.Fatte salve le differenze regione per regione, i prossimi appuntamenti delcon la tassa cadranno dal termine di marzo a gennaio 2026, in quest’ultimo caso per i bolli scaduti a dicembre.Cos’è ilA dispetto del nome, ilè un tributo obbligatorio per i possessori di tutti i veicoli, non solo dimobili, ma anche di moto e furgoni, e anche per i mezzi fermi.Come specificato dal Pra (Pubblico registromobilistico), nello specifico devono pagare la tassa:i proprietari dei veicoli;gli utilizzatori, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio;gli utilizzatori di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.