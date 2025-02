Bocciato alla maturità studente fa ricorso | Ignorato l’impatto psicologico della pandemia Ma il Tar dà ragione alla scuola

Leggi su Open.online

«I docenti mi hannoall’esame disenza tenere conto delle difficoltàsu noi studenti». Con questa motivazione, unodel liceo Alessandro Serpieri di Rimini ha impugnato la sua bocciatura in quinta liceo davanti al Tar dell’Emilia Romagna. È ormai noto che lada Covid ha lasciato un segno profondo nella vita degli studenti che si sono trovati a dover affrontare il percorso scolastico tra didattica a distanza, restrizioni e vita sociale assente. Nonostante questo, per i giudici emiliani le ripercussionicrisi sanitaria non possono essere considerate una giustificazione per modificare l’esito di un esame di. Da qui, la decisione di respingere ildello.La storia dellocon 56Il ragazzo ha sostenuto lanel 2022 e aveva ottenuto un punteggio di 56/100, inferioresoglia minima di 60 necessaria superare l’esame.