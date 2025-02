Quotidiano.net - Blue Origin, decimo volo suborbitale della Shepard-30 con passeggeri a bordo: tutti noti salvo il misterioso Wilson

Roma, 25 febbraio 2025 - La capsula-30, lanciata con successo da, ha effettuato uncon sei persone a. Nellancio condel razzo New Sheperd sulla capsula sono saliti tre imprenditori statunitensi, Lane Bess, Elaine Chia Hyde e Tushar Shah, un conduttore televisivo spagnolo, Jesús Calleja, uno scienziato statunitense, Richard Scott , e un'altra misteriosa persona identificata con il nome di. La missione NS-30 diè avvenuta oggi alle 16.50, ora italiana, dalla base privatacompagnia a Culberson County, in Texas. Per i seil’occasione unica di vivere le forti sensazioni delcon assenza di gravità e una vista unicaTerra nella sua intera bellezza, immersi nel tetro e oscuro spazio.