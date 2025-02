Liberoquotidiano.it - Bloccato prima di salire sull'aereo, gli trovano 19 capsule di cocaina: dove le aveva nascoste | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

In casi estremi, estremi rimedi o trovate. Un uomo ha provato a imbarcarsi su un volo in partenza da Cartagena, in Colombia, e diretto ad Amsterdam. E fin qui nulla di strano. Ma il passeggero in questione portava con sé un bagaglio sui generis: della droga. La sostanza stupefacente, però, non l'ha nascosta all'interno di una valigia. Ma sotto il suo parrucchino. I poliziotti sono riusciti a sorprenderlo in tempo. E, dopo un'accurata rimozione del parrucchino, hanno trovato ben 19di- appunto - sotto i capelli finti. L'episodio è accaduto la scorsa settimana. E la polizia colombiana ha diffuso ilin cui viene mostrato come gli agenti hanno scoperto la droga nascosta sotto il parrucchino. Grazie al loro pronto intervento, sono riusciti a impedire che venissero vendute oltre 400 dosi di, del valore di più di 10.