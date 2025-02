Ilgiorno.it - Bloccarono la metro e svuotarono l’estintore sui passeggeri: prese quattro borseggiatrici seriali

Milano, 25 febbraio 2025 – La meno giovane delle, di 33 anni, aveva bloccato il metrò il 2 febbraio scorso, azionando il freno d'emergenza insieme ad altre complici e spruzzando un estintore contro iche avevano assistito in diretta a un tentato furto su un treno della linea verde dellapolitana. Nel pomeriggio di oggi, martedì 25 febbraio, la donna, di origine bosniaca, e tre connazionali di 20, 21 e 25 anni, tutte con un curriculum criminale da, sono state arrestate in flagranza alla fermata Loreto dagli agenti della polizia locale e poi portate alla clinica Mangiagalli per accertare il loro stato di gravidanza, evidente per una di loro e quasi certo per le altre tre. Il blitz Lehanno preso di mira un gruppo di turiste, portando via il portafogli a una di loro.