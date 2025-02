Ilrestodelcarlino.it - Blitz alle scuole Testoni. Vandali in azione tra corridoi e aule. Rotti anche i computer

Le immagini sono impietose. Finestre rotte, bagni sfondati, estintori svuotati nei: la prima campanella, ieri mattina, non è suonatamediedi via Di Vincenzo, dove domenica pomeriggio ignoti si sono introdotti e hanno distrutto tutto, persino i. Nulla, da una prima verifica, è infatti stato rubato: un attoco fine a se stesso, su cui adesso sta indagando la polizia, a cui la preside, ieri mattina, ha presentato denuncia. Le ipotesi sono tutte al vaglio, ma viste le modalità d’non è escluso che ilpossa essere opera di ragazzini. Nel plesso, che su ordinanza del sindaco Matteo Lepore resterà chiusooggi per gli interventi di ripristino dei locali, è arrivato per un sopralluogo l’assessore alla Scuola Daniele Ara. I danni, come spiegano dal Comune, sono tali da richiedere "un intervento importante": finestre e finestroni, bagni danneggiati, estintori aperti neie lavagnezzati, vetri ovunque.