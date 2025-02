Corrieretoscano.it - Bisonte Firenze, nel cammino verso la salvezza c’è Conegliano

– C’è la capolistaneldella. Cinque giorni per decidere una stagione. Mancano due partite alla fine della regular season della serie A1 Tigotà, e da ieri Ilha di nuovo il destino nelle proprie mani: grazie al successo contro Talmassons e alla sconfitta di Roma contro Chieri, le bisontine hanno due punti di vantaggio sulle Wolves, e adesso dovranno provare a difenderli con le unghie e con i denti per centrare l’agognata.Per la matematica, sarebbe sufficiente conquistare quattro punti per non dover guardare ai risultati delle avversarie, visto che in caso di arrivo a pari merito con Roma Ilsi salverebbe per il miglior quoziente set, ma la difficoltà del calendario impone di pensare a una partita alla volta, anche perché il 25 sera alle 20.