Tvzap.it - Bimba uccisa dal pitbull, scatta il sequestro della scientifica dopo il sopralluogo nell’appartamento: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

Tragedia di Acerra: ultime notizie sul caso di Giulia Loffredo, ladi 9 mesidaldi famiglia in provincia di Napoli.un nuovoall’interno dell’appartamento in cui la piccola viveva con la famiglia, la poliziaha fattore nuovi sequestri. Quali sono i reperti portati via erappresentano tali oggetti per le indagini in corso. (.)Leggi anche: Tragedia ad Acerra: l’autopsia conferma i morsi del cane sulla neonataLeggi anche: Lutto nella musica italiana, addio per sempre al leggendario cantautoredaldi famiglia, continuano le indaginiDurante la giornata di ieri, la poliziaincaricata dalla Procura di Nola ha effettuato un nuovodel parco Ice Snei di Acerra, dove la piccola Giulia Loffredo ha perso la vita.