Bimba uccisa dal cane. La scientifica in casa. Portato via un guinzaglio

Nuovi rilievi dellanell’appartamento di Acerra (Napoli) dove nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio scorsi è stata aggredita dal pitbull di famiglia la piccola Giulia Loffredo, ladi nove mesi morta poco dopo. Rilievi durati quasi otto ore e mezza, e che serviranno a chiarire alcuni tra i tanti dubbi sollevati dai racconti del papà Vincenzo, indagato per omicidio colposo per la mancata vigilanza e custodia del. L’uomo, nel pronto soccorso della clinica dove avevala piccola insanguinata, aveva raccontato di un’aggressione da parte di unrandagio in strada. Versione poi cambiata davanti alla polizia, ai quali aveva detto che la figlioletta dormiva con lui sul lettone e di non essersi accorto di nulla, in quanto addormentatosi a sua volta. L’uomo aveva spiegato di aver trovato laa terra riversa in una pozza di sangue e di aver intuito che ad aggredire la piccola Giulia era stato Tyson, il pitbull di