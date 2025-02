Corrieretoscano.it - Bilancio sanità in Toscana: oltre 8 miliardi. Giani: “Conti in pareggio”

in: “in”Ildella, che sfiora gli 8e 200 mila euro, chiude il 2024 in. Lo annuncia il presidente dellaEugenio. “Ma soprattutto il sistema sanitario toscano per il Ministero della Salute è stato ai vertici in Italia per i livelli essenziali di assistenza assicurati. Nella classifica pubblicata nel 2024, basata sugli esiti del 2022, eravamo terzi. I dati per il 2023 saranno resi noti nei prossimi mesi e ci vedono primi o secondi in Italia, separati in ogni caso dal Veneto da pochi decimali”.La, fa il punto la Regione, “chiude in2024 con 330 milioni di risorse regionali, che si aggiungono al fondo sanitario, e 169 milioni di risparmi, frutto di una razionalizzazione condotta su trentasette azioni molto eterogenee tra loro, che spaziano dall’efficientamento energetico alla distribuzione e produzione di farmaci ad esempio, dall’appropriatezza alla digitalizzazione, dall’innovazione alla riorganizzazione dei laboratori”: “Si tratta di risparmi che non hanno assolutamente intaccato o ridotto i servizi offerti ai cittadini”.