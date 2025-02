Ilfattoquotidiano.it - Biella, via al processo a Pozzolo per lo “sparo di Capodanno”: tra i testimoni c’è Delmastro. La giudice nega l’oblazione

Si è aperto in Tribunale ailcon rito ordinario a carico di Emanuele, il deputato di Fratelli d’Italia imputato per il cosiddetto “di“, il proiettile che nelle prime ore del 2024 ferì un partecipante a un veglione a cui era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andreadeve rispondere di porto illegale di arma dae di munizionamento da guerra: l’accusa più grave, quella di lesioni personali, è caduta dopo la remissione della querela da parte della vittima, il 31enne Luca Campana, che ha accettato un risarcimento. Per quanto riguarda le contestazioni di esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, il deputato ha già estinto i reati tramite oblazione, cioè pagando una somma di denaro: alla prima udienza il suo difensore, il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, ha chiesto di poter fare lo stesso anche per le due accuse ancora in piedi, derubricando le fattispecie di reato.