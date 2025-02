Ilrestodelcarlino.it - Bici, laboratori, musica e ottime degustazioni: torna ’Lôm a mêrz’

L’antica tradizione dead Argenta, l’appuntamento è per venerdì alle 20.30; i festeggiamenti continuano sabato marzo con l’associazione Far Gravel che, in collaborazione con Agrilocanda Val Campotto, organizza un pomeriggio dia tema e cena tradizionale. Il programma dei Lumi di marzo è articolato, prevede l’inaugurazione della mostra documentale ’Giacché sotto questo cielo vi ha d’aria umida e grossolana pochi nascono per le belle lettere’. Poi una maratona di lettura di documenti e racconti dedicati alla storia della scuola pubblica nell’argentano a partire dall’Unità d’Italia, in collaborazione con Cafca, il Centro argentano di formazione culturale degli adulti. Non da ultimo una degustazione di prodotti del territorio a cura di diverse aziende agricole della zona.