Oasport.it - Biathlon, in Lettonia i Mondiali finiscono a botte. Rastorgujevs accusa di aggressione il coach. La replica: “Ho difeso mio figlio, lui era fuori di sé”

didi Lenzerheide sono stati caratterizzati da un inaudito episodio di violenza, verificatosi durante la manifestazione iridata, ma diventato di dominio pubblico solo nelle ultime ore. È d’obbligo fare chiarezza, perché si parla di accuse lanciate dall’atleta di punta Andrejsnei confronti dell’allenatore Ilmars Bricis.Due nomi pesanti, perché si parla dei biathleti più titolati nella storia lettone., 36 anni, vanta quattro podi in gare di primo livello ed è stato medaglia d’argento nella mass start di Nove Mesto 2024. Non che Bricis sia da meno. L’oggi 54enne ha gareggiato in Coppa del Mondo a cavallo del XX e XXI secolo, ottenendo sette podi e due medaglie di bronzo iridate (individuale nel 2001 e inseguimento nel 2005), divenendo poi headdel movimento.