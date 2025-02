Juventusnews24.com - Beukema Juve, mezza Europa sull’ex obiettivo per la difesa bianconera. Spunta uno scenario a sorpresa per l’estate

di RedazionentusNews24per launoin vista della prossima sessione estivaTra i difensori sondati dal mercatonel corso dell’ultima sessione invernale c’era anche il nome di Sam, centrale di proprietà del Bologna con cui è sotto contratto fino al 30 giugno del 2027.Sulle tracce del giocatore oltre ai bianconeri ci sono anche Inter in Serie A e in particolare Atletico Madrid e Real Madrid all’estero.però ha sempre detto di trovarsi bene a Bologna e perciò non è da escludere ad oggi una sua permanenza in rossoblu,che sarebbe comunque sorprendente.Leggi suntusnews24.com