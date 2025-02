.com - Berrettini-Monfils: orario, precedenti e dove vedere il match

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dopo l’eliminazione ai quarti di finale a Doha, Matteoricomincia dall’Atp 500 di Dubai. Oggi, martedì 25 febbraio, l’azzurro affronta Gaelnel primo turno del torneo. Ilsarà l’ultimo appuntamento di giornata sul campo centrale, in seguito alla sfida tra Medvedev e Struff. Appuntamento intorno alle 17:30. Fin qui, le sfide con(tutte giocate sul cemento) hanno sempre sorriso a. L’azzurro ha vinto i 3con il francese, a cominciare da quello del 2019 ai quarti degli Us Open. Matteo si è poi imposto in Atp Cup (2021) e ai quarti degli Australian Open nel 2022. Iltra Matteoe Gaelsarà trasmesso in esclusiva da Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno saranno i canali di riferimento per il torneo di Dubai).