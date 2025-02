Oasport.it - Berrettini-Monfils oggi in tv, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Matteoinizierà domani, martedì 25 febbraio, il proprio cammino nel torneo ATP 500 di: l’azzurro affronterà il transalpino Gaelnella sfida del primo turno deiDuty Free Tennis Championships.LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 11.00)Sul Centre Court si giocherà a partire dalle ore 11.00 italiane, ed il quarto ed ultimo match di giornata vedrà affrontarsi Matteoed il francese Gael: i due si sfideranno per la quarta volta sul circuito maggiore, e nei tre precedenti ha sempre vinto l’azzurro.La sfida tra Matteoed il transalpino Gael, del torneo ATP 500 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.