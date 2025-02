Oasport.it - Berrettini continua a salire nel ranking ATP: prospettive intriganti a Dubai

Matteoha incominciato la settimana da numero 30 delATP e con interessantiper proseguire la propria scalata nella classifica mondiale, ma perre il proprio cammino di crescita occorrerà ottenere un risultato degno di nota nel torneo ATP 500 di. La vittoria ottenuta contro il francese Gael Monfils nel match d’esordio sul cemento emiratino ha permesso al tennista italiano di guadagnare una posizione e virtualmente occupa il 29mo posto con 1.570 punti.Il romano tornerà in campo mercoledì 26 febbraio per incrociare l’australiano Christopher O’Connell e con tutte le carte in regola per imporsi: l’eventuale successo contro l’oceanico gli permetterebbe di incamerare altre 50 punti e di issarsi virtualmente a quota 1.620, operando un teorico sorpasso ai danni del francese Giovanni Mpetshi Perricard.