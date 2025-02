Quifinanza.it - Berkshire, Buffett raddoppia il “cash”: in cassa 334 miliardi di dollari

Anno d’ oro perHathaway: liquidità record che supera i 334dita rispetto a un anno fa) e un utile operativo di 47,4(segnando +27% sul 2023)trainato, in particolare, dalla forte performance del business assicurati e dai rendimenti degli investimenti.il “”E un monito al Governo degli Stati Uniti (che arriva contestualmente ai timori di molti investitori preoccupati dal fatto che i legislatori statunitensi non riescano a contenere il balzo del deficit fiscale – peggiorandolo – ampliando i tagli alle tasse sostenuti dal presidente Trump) invitato a “fare buon uso dei 26,8di tasse cheHathaway ha pagato l’anno scorso, li spenda in modo saggio, prendendosi cura di chi – non per sua colpa – nella vita ha ricevuto meno di altri, e mantenendo stabile la nostra valuta”, si legge nell’attesa lettera agli investitori del 94enne Warren, che di fatto siede su una montagna di contanti.