Berco, non si fermano gli scioperi. Oggi assemblea con i sindacati

Non si ferma la mobilitazione di lavoratrici e lavoratori alladi Copparo. La settimana si è riaperta ieri con altre otto ore di sciopero e di presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento di via I Maggio. E ancheavverrà lo stesso, come proclamato dalle Rsu, che hanno richiamato i lavoratori all’unità "per far sentire la nostra voce e far capire che non ci arrendiamo". Una mobilitazione partita immediatamente, "dal momento in cui l’azienda – viene ricordato in una nota dalle segreterie nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uilm - ha deciso di forzare la mano riaprendo i licenziamenti e riducendo il salario dei lavoratori. Da due settimane i lavoratori, grazie alla loro determinazione, stanno rendendo gli stabilimenti ingovernabili. A fronte di queste iniziative il management diè stato messo in difficoltà assumendo anche un comportamento irrispettoso verso le istituzioni non presenziando all’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 13 febbraio.