Benzema snobba Cristiano Ronaldo e Messi nella sua top 11 di sempre

Personaggio ombroso e controverso, poco avvezzo alle copertine eppure capace di far discutere anche quando deve semplicemente stilare la sua personale top 11 di. Karimha scatenato il web dopo il suo ultimo video pubblicato con Tnt Sports, in cui ha scelto appunto ruolo per ruolo i migliori calciatori secondo il suo gusto personale. E ha clamorosamente escluso siaRolando che Leo.Fanno rumore entrambe le esclusioni.è stato grande rivale diin tanti Real–Barcellona, ma è stato soprattutto compagno di CR7 a Madrid: insieme con i Blancos hanno vinto tantissimo, anche se l’attaccante francese è esploso definitivamente (fino a vincere il Pallone d’Oro e diventare per alcuni anni il miglior centravanti al mondo) quandoha fatto le valige ed è volato alla Juventus.