Benfica innamorato di Dahl | quanto può incassare la Roma dal riscatto

Arrivato a Lisbona per sostituire Jan-Niklas Beste, passato al Friburgo nella finestra di mercato di gennaio, Samuelha impiegato pochissimo tempo per conquistare il cuore dei tifosi dele l’attenzione dello staff tecnico. Il terzino svedese, di proprietà della, si è trasferito in Liga Portugal con la formula del prestito con diritto di, un’opzione che potrebbe essere esercitata a giugno se continuerà a offrire prestazioni convincenti.La scorsa estate,diventava ufficialmente un nuovo calciatore della, arrivando a titolo definitivo dal Djurgardens e firmando un contratto di cinque anni fino al 2029 con i giallorossi. Operazione da circa 4 milioni di euro più bonus, più il 10% sull’eventuale futura rivendita. Il laterale svedese, però, non ha praticamente mai avuto la sua chance nella Capitale, mentre in Portogallo sta giocando con continuità.