Anteprima24.it - Benevento, il Museo Egizio diventa realtà. Osanna: “Giornata storica”

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ unaper la città di, non solo perché accogliamo una sfinge in granito, importantissimo reperto recuperato dai Carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale a Londra e assegnato aldel Sannio, ma anche perché presentiamo ufficialmente il progetto complessivo di restauro di questo, del suo allestimento, al cui interno è stato riservato uno spazio adeguato per il materialestraordinario che viene dall’Iseion di”. Lo ha detto Massimo, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, intervenendo alla presentazione della nuova struttura, insieme a Nino Lombardi (presidente della Provincia di), al sindaco Clemente Mastella, a Raffaele Del Vecchio (amministratore Unico di Sannio Europa che gestisce la rete museale provinciale) e a RRomano (direttrice generale delle Politiche Culturali e Turismo Regione Campania).