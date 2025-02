Anteprima24.it - Benevento abbraccia la fiamma dell’inclusione per i Giochi Mondiali Invernali di Torino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn un’atmosfera festosa e coinvolgente è stata accesa ai piedi dell’Arco di Traiano la torcia in vista deidi2025. La torcia, elemento essenziale ha un suo alto valore simbolico di unione tra le genti, e l’evento di stamani, la “Tourch Run”, presso il centro storico del capoluogo sannita, unico in Campania, si è svolto in contemporanea negli altri Capoluoghi di Regione ed ha lanciato un ancora più forte e potente messaggio di inclusività e di partecipazione dei diversamente abili alla vita sociale e sportiva. L’evento in tutta Italia ha visto la presenza e la sfilata di almeno 1.000 runners e 500 atleti, tutti aderenti all’invito di Special Olympics Italia Onlus, una Organizzazione no profit riconosciuto a livello mondiale dal Comitato Olimpico Internazionale.