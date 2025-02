Metropolitanmagazine.it - Benedetto Croce contro il fascismo: la malattia morale dell’Italia

Primo Levi nel 1975 ricordò che negli anni dele della guerra, segnati per gli antifascisti da smarrimento, isolamento e incertezze, solo «La Bibbia,, la geometria, la fisica, ci apparivano fonti di certezza». In effetti, l’intellettuale abruzzese, esponente dello storicismo idealista, fu tra i più resilienti contestatori del regime. Fu il principale promotore, nel 1925, del Manifesto degli intellettuali Antifascisti, in risposta al manifesto fascista propugnato da Giovanni Gentile. Si rifiutò, nel 1938, di compilare il questionario governativo finalizzato a una classificazione razziale. Per questo, quasi tutte le accademie di cui era membro lo espulsero. E ricordando un suo discorso al primo congresso dei partiti del Cln del 28 gennaio1944definì per la prima volta il