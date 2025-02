Formiche.net - Bene le poltiche di Trump. I nostri modelli in Ue? Meloni sulla buona strada. Parla Marion Maréchal

“Mi sto battendo per importare nel dibattito, e poi imporre nei fatti, il modello della coalizione di destra guidata da Giorgia. Sono convinta che questo sia l’unico modo per sperare di vincere le prossime elezioni”. Lo dice in una lunga conversazione con Formiche.net, eurodeputata già volto del Front national, che ha da poco fondato un nuovo movimento politico, Identité-Libertés, ricompattando la galassia lepenista in un quadro di conservatorismo europeo. Racconta l’obiettivo della sua azione politica che guarda all’Italia di Giorgia, spiega dal lato europeo quali sono gli effetti dei primi provvedimenti assunti da Donald, analizza gli effetti in seno al rapporto Ue-Usa, passando per la crisi politica che attanaglia la sua Francia, con una consapevolezza indirizzata a Bruxelles: “Non si contascena mondiale se non si è né una potenza economica né una potenza militare indipendente”.