Piperspettacoloitaliano.it - Belcanto recensione fiction Rai: un melodramma pop, Vittoria Puccini imbattibile nelle serie tv in costume

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Dopo Il Conte di Montecristo, arrivacomed’epoca. Protagonistache, a 20 anni dall’interpretazione in Elisa di Rivombrosa, torna a recitare in un period drama in. Ma cosa ne pensiamo delladi Rai 1. Ecco la nostradi.Di cosa parlaè la storia di Maria () e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), in fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano. Le tre donne sono destinate a entrare nel mondo dorato e spietato dell’Opera di metà ‘800, e a scontrarsi con inganni, tradimenti e passioni travolgenti. Maria, segnata da un segreto che nasconde alle figlie, spinge la primogenita Antonia verso il successo, ignorando che la più giovane e ribelle Carolina sembra possedere una forza e un carisma che nessuno aveva previsto.