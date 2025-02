Panorama.it - Belcanto, la nuova fiction Rai con al centro l'amore per la lirica: ascolti tv, trama, cast

Leggi su Panorama.it

Ha preso il via, laserie targata Rai1 con unstellare che include Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Andrea Bosca, Vincenzo Ferrera e Serena De Ferrari. Diretta da Carmine Elia, laè ambientata a metà dell’Ottocento e racconta la toccante storia di Maria e delle sue figlie, Antonia e Carolina, in fuga da Napoli per inseguire il sogno del canto lirico. La serie si compone di otto episodi suddivisi in quattro serate, in onda ogni lunedì dal 24 febbraio al 17 marzo. Il debutto di ieri sera su Rai1 ha conquistato 3.536.000 spettatori, registrando uno share del 20,7%.Lasegue il viaggio di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), che lasciano alle spalle un marito e padre violento, Iginio (Antonio Gerardi), per dirigersi a Milano e tentare la carriera nel mondo dell’Opera.