Lanazione.it - Beko, salvataggio del sito di Siena: "Sette milioni per affitto e advisor"

Apertura sul futuro dello stabilimentodinella riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy: l’azienda ha confermato il proseguimento delle attività fino al 31 dicembre 2025 e la disponibilità a rispettare il contratto di locazione fino a dicembre 2027. Nel frattempo, si è impegnata a facilitare la transizione verso la reindustrializzazione, destinando circa 7di euro per la gestione del canone d’, l’individuazione di unche avvii immediatamente la ricerca di un nuovo soggetto industriale e per la continuazione delle attività di bonifica. Da parte sua, il ministero ha annunciato di aver "avviato interlocuzioni con il Comune die Invitalia per l’acquisizione dello stabilimentodida parte di un soggetto pubblico, come punto di partenza per creare le condizioni favorevoli alla reindustrializzazione dell’impianto e alla ricerca di un nuovo investitore, restituendo così un futuro produttivo al".