Bazzani: "Scudetto? La vedo difficile per la Juve che resta la grande favorita per il quarto posto"

L’ex attaccante Fabioa Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno. Queste le sue parole:Se Inter e Napoli pareggiano, lapuò tornare nel giro?“Rimane laper il. Ne devi superare tre davanti, se fosse una corsa solo su una ok. Laper la, è più facile per l’Atalanta”.Cosa ne pensa del caso Lucca?“Lucca è stato accecato dalla sana voglia di fare gol a tutti i costi, come si chiede a un attaccante, ma le gerarchie di un allenatore sono sacre, più di un gol. Credo che il tecnico l’abbia gestita in maniera perfetta. Ha messo davanti il gruppo e le regole l’allenatore. E ha gestito bene anche la comunicazione dopo. Un brutto episodio, Lucca ha capito di essere andato oltre ma l’allenatore l’ha gestita bene”.