Basket serie A2, domani il turno infrasettimanale. Riscatto, gemellaggio e tanti ex. La Fortitudo è pronta per Cento

Nessuna nuova, buona nuova in casadove, dopo le sbandate delle ultime curve, che hanno portato alle sconfitte con Brindisi, Pesaro e Torino, si prova a fare quadrato intorno alla squadra e ripartire di slancio. Il dopo Torino ha visto la squadra riprendere ad allenarsi in palestra provando a spingere con impegno. C’è da lasciarsi quella che la prima vera crisi della seconda era Caja e per farlo servono lavoro e risultati. Il lavoro in palestra, quando fatto bene, e foriero di buoni risultati. E in casa biancoblù si spera che un’inversione di tendenza si registri, alla Baltur Arena diper la sfida contro la Benedetto XIV. Come sempre il confronto con i biancorossi ha un sapore particolare sopratutto in tribuna, dove si rinnoverà unche da sempre lega le due tifoe che ha visto tra l’altro la presenza dei tifosi di(oltre a quelli di Baskonia, Reggio Calabria e Andrea Costa Imola) alla festa della Fossa dei Leoni di sabato all’Estragon.