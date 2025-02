Basket Final Eight di Coppa Italia | totalizzati oltre 245 milioni di contatti sui social

Leggi su Sportface.it

L’ultima edizione delledidi, disputata all’Inalpi Arena di Torino, ha fatto registrare numeri molto importanti per quanto riguarda il coinvolgimento degli utenti dei. Dai dati pubblicati dalla Lega, infatti, emerge che i 939 contenutirealizzati sono state24,6le visualizzazioni, con una crescita del 12%. Aumentate anche le interazioni (quasi 900mila, +30.8%) e le visualizzazioni dei video pubblicati (15, +4%). Grazie all’interesse provocato dalla crescita dei numeri sui, che ha visto anche il supporto dell’official advisor Infront, è aumentato anche il traffico su sito (242.554 sessioni, +3.2%) e app (+1.4%).di: altri numeri dalla rassegnaIn particolare, il contenuto più visto tra quelli che avevano come protagonista un giocatore è stato il taglio di capelli del capitano di Trento, Toto Forray, per festeggiare la conquista della prima, storica,(628mila visualizzazioni).