Oasport.it - Basket femminile: Schio, quale destino per le Final Six di Eurolega? Si decide la doppia sfida con il Fenerbahce

Sidomani alle 17:00sarà ildel Familain. LeSix di Saragozza, come noto, sono già cosa fatta, e adesso c’è solo da determinare quando partirà il cammino del club di Giorgios Dikaioulakos nella città spagnola. Così come va completato il discorso legato al play-in che determinerà proprio questo fatto con il. La gara d’andata si è chiusa con l’80-86 delle turche al PalaRomare, nonostante una prestazione leggendaria di Giorgia Sottana, 24 punti in una notte di quelle in cui il tempo si è semplicemente fermato.Ora il ritorno alla Metro Energy Sports Hall, la casa delle giallonere, che asono riuscite a passare nonostante laassenza di Nyara Sabally e Kayla McBride, non proprio due qualsiasi. Rimane anche così un team di quelli difficili da fermare in qualunque modo: Emma Meesseman e Gabby Williams, che hanno dominato sul parquet orange, sono due fuoriclasse di prima grandezza di qua dall’Oceano.