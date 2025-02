.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi in viaggio direzione Lazio: Cassino e Latina

Mercoledì 26 febbraio. Si avvicina intanto anche il derby del Palatriccoli di domenica 9 marzo che potrebbe dicentare la chiave di volta dell’intera stagione per entrambi i clubVALLESINA, 25 febbraio 2025 – Dopo il pieno di domenica scorsa contro Piombino e San Severo,viaggeranno verso ile vanno in cerca di punti nel mercoledì di campionato a.Un campionato che presenta una classifica con tante gare da recuperare ed anche domani sera non si giocheranno in alcuni palasport perchè diversi giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali ed ai club che hanno nei loro roster questi tesserati è stato consentito di spostare in avanti le partite da disputare.giocherà un importante turno in chiave-salvezza pensando anche che oltre a vincere sarebbe importante pure poter ribaltare nella differenza canestri la sconfitta casalinga dell’andata: 77-82.