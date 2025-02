Inter-news.it - Barzaghi: «Inzaghi? Non si tocca. Ma l’Inter adesso chiede una cosa!»

in questo momento è di nuovo in testa alla classifica in Serie A, scavalcando il Napoli. Matteoha espresso la sua opinione sull’operato di Simonefino ad ora.CONFERMA –in questo momento è prima in classifica dopo ben 23 giornate di campionato. Dopo la terza giornata di Serie A ha lasciato lo scettro al Napoli, recuperandolo solo nell’ultima giornata giocata. Matteo, a Sky Sport, è stato interrogato sul futuro dinel caso in cui dovesse perdere questo scudetto come già successo in favore del Milan. Il giornalista si è espresso così: «In questo momento è difficile discuteredopo le stagioni che ha fatto. Non possiamo prevedere come andrà a finire, però Marotta ha detto espressamente che sarebbero orgogliosi di andare avanti con lui.