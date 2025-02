Lapresse.it - Bartolo Longo sarà santo: chi era il fondatore del Santuario di Pompei

. Papa Francesco ha annunciato la convocazione di un Concistoro per le prossime canonizzazioni, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, nato a Isnotu (Venezuela) il 26 ottobre 1864 e morto a Caracas il 29 giugno 1919, e del Beato, nato a Latiano (Italia) il 10 febbraio 1841 e morto a. Campane a festa alLe campane deldella Beata Vergine del Rosario dihanno suonato a festa alla notizia della canonizzazione didel. L’arcivescovo di, monsignor Tommaso Caputo, si è recato in Basilica per pregare davanti all’immagine della Madonna del Rosario e poi nella cappella dedicata al Beato, dove ha guidato la recita del Te Deum.