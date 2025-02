Bartolo Longo presto santo fondò il santuario di Pompei

Leggi su Ildenaro.it

l Papa ha oggi annunciato che convocherà il Concistoro per decidere la data su due canonizzazioni. Tra queste quella dicheildi, uno dei più frequentati non solo dai pellegrini italiani ma anche da tutto il mondo. Nacque il 10 febbraio 1841 a Latiano, un piccolo centro della Puglia e la sua famiglia, che godeva di un certo benessere, gli diede una buona educazione culturale e religiosa, permettendogli di studiare fino al raggiungimento della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Napoli nel 1864. Negli anni successivi visse una fase di forte turbamento interiore – come scrive il Dicastero per le Cause dei santi -, che gli provocò una profonda crisi, ma tornò alla fede grazie alla guida spirituale di alcuni sacerdoti, tra i quali il domenicano padre Alberto Radente.