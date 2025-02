Barney | il live action della A24 sarà scritto da Ayo Edebiri

Leggi su Cinefilos.it

: ilA24da AyoIl filmdidi A24 di Mattel Films e 59% Productions di Daniel Kaluuya sta guadagnando slancio, poiché le società hanno incaricato la vincitrice di Emmy e Golden Globe Ayodi scrivere la sceneggiatura ed è in trattative per recitare nel film.Annunciata per la prima volta nel 2019, la trama deldiè tenuta nascosta. Kevin McKeon e Andrew Scannell stanno supervisionando per Mattel Films, con Robbie Brenner che produce per Mattel, insieme ad A24, così come Kaluuya e Rowan Riley per 59% Productions.Il dinosauro viola che è stato un punto fermotelevisione per bambini per decenni,è stato presentato per la prima volta al mondo tramite la serie direct-to-video& the Backyard Gang nel 1988, esplodendo come una sensazione globale con la serie& Friends, andata in onda per 14 stagioni su PBS tra il 1992 e il 2010.