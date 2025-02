Lanazione.it - Barga: calendario di eventi per la promozione

2025. Per la prima volta con largo anticipo e con l’intento di favorire il più possibile lae l’attrazione turistica, ildi tutti gliviene presentato non a ridosso dell’estate, ma a febbraio. Ed è completo di tutti gliche si tengono nel territorio barghigiano durante il 2025. Uno sforzo importante che ha visto impegnati in grande sinergia Comune die Pro Loco, ma che ha visto anche la collaborazione delle associazioni, dei comitati, delle realtà che sul territorio organizzano ogni tipo di. Dalle sagre estive che fanno parte di una consolidata quanto partecipata tradizione barghigiana, ai legami con la Scozia con lo speciale fine settimana scozzese di settembre. Dalla musica nelle sue svariate espressioni che culminano nel festival internazionale diJazz, ma anche nella splendida serata pascoliana di musica e poesia di Casa Pascoli in agosto, alla movida più bella in uno dei luoghi più belli, il centro storico dicon il ritorno della festa dell’antico castello "le Piazzette" diin luglio.